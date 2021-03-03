CANLI İZLE: Esra Erol 3 Mart Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (3 Mart 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kadın ticareti, madde satışı, bebek ticareti... Kayıp genç kızın itirafları Türkiye’nin gündemine oturdu! Dün gece neler yaşandı? Evlilik vaadiyle dolandırılan Birgül ve Fikret Yıldız arasında büyük yüzleşme! ‘Kocam Ömer Faruk sosyal medyada sahte hesaplar açıp kadınlarla konuşuyor, onları fotoğraflarıyla tehdit ediyor’ diyen Tuğçe’nin akılalmaz iddiaları! Aysel’in evinde kalan Melek’in itirafları herkesi şoke etti! Melek’in bebeğini kim çaldı? Aysel’in bebek satışındaki rolü ne? 20 yaşındaki Emre Can hiç görmediği annesine kavuşabilecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (3 Mart 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kadın ticareti, madde satışı, bebek ticareti... Kayıp genç kızın itirafları Türkiye'nin gündemine oturdu! Dün gece neler yaşandı? Evlilik vaadiyle dolandırılan Birgül ve Fikret Yıldız arasında büyük yüzleşme! 'Kocam Ömer Faruk sosyal medyada sahte hesaplar açıp kadınlarla konuşuyor, onları fotoğraflarıyla tehdit ediyor' diyen Tuğçe'nin akılalmaz iddiaları! Aysel'in evinde kalan Melek'in itirafları herkesi şoke etti! Melek'in bebeğini kim çaldı? Aysel'in bebek satışındaki rolü ne? 20 yaşındaki Emre Can hiç görmediği annesine kavuşabilecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

3 Mart Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.