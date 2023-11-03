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Esra Erol 3 Kasım Cuma yayın izle

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Giriş: 03.11.2023 16:49
Güncelleme:04.11.2023 04:13
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (3 Kasım 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; 30 yaşındaki zihinsel engelli Fevzi esrarengiz bir şekilde kayboldu, çelişkili ifadeler veren Serkan Şahin bir şeyler mi saklıyor? İsmi geçen herkes canlı yayında olacak, 1 yıllık sır perdesi aralanacak! Sosyal medya aşkı fenomen Gül’e pahalıya patladı! İnsanları evlilik vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Ömer Almas canlı yayında olacak, yer yerinden oynayacak! Okan, “sevdiğim kız evli ve 3 çocuklu çıktı” dedi, taraflar canlı yayında yüzleşti! “Biz sadece arkadaştık” diyen Tuba iddiaları reddetti! Peki kim doğruyu söylüyor? Tuba canlı yayında olacak Türkiye bu hesaplaşmayı konuşacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (3 Kasım 2023 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; 30 yaşındaki zihinsel engelli Fevzi esrarengiz bir şekilde kayboldu, çelişkili ifadeler veren Serkan Şahin bir şeyler mi saklıyor? İsmi geçen herkes canlı yayında olacak, 1 yıllık sır perdesi aralanacak! Sosyal medya aşkı fenomen Gül'e pahalıya patladı! İnsanları evlilik vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Ömer Almas canlı yayında olacak, yer yerinden oynayacak! Okan, "sevdiğim kız evli ve 3 çocuklu çıktı" dedi, taraflar canlı yayında yüzleşti! "Biz sadece arkadaştık" diyen Tuba iddiaları reddetti! Peki kim doğruyu söylüyor? Tuba canlı yayında olacak Türkiye bu hesaplaşmayı konuşacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

ESRA EROL 3 KASIM İZLE

3 Kasım Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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Esra Erol 3 Kasım Cuma
Esra Erol 2 Kasım Perşembe
Esra Erol 2 Kasım Perşembe
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Esra Erol 1 Kasım Çarşamba
Esra Erol 31 Ekim Salı
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