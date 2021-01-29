CANLI İZLE: Esra Erol 29 Ocak Cuma

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Esra Erol 29 Ocak Cuma canlı yayın izle - 29.01.2021

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Giriş: 29.01.2021 16:36
Güncelleme:29.01.2021 16:49
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (29 Ocak 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; Nilüfer, sevgilisi Salih ve Salih’in karısı Mevla aynı evde yaşıyorlar ve yaşadıklarıyla çileden çıkardılar! Akılalmaz olayda herkesi şoke edecek gelişme! Kadriye’nin abisi Mustafa’yı Esra Erol buldu! Mustafa’dan annesi ve kardeşine büyük sürpriz! Meltem’in son kararı ne? Mevla Salih’ten boşanmayı reddetti, herkes şoke oldu! Nilüfer şimdi annesini evine mi dönecek? Rabia annesi ve kardeşiyle karşı karşıya geldi, yaşananlar herkesi şoke etti! Kızını alıp internetten tanıştığı Erhan’a kaçan Minel kocası Yaşar’la canlı yayında karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (29 Ocak 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; Nilüfer, sevgilisi Salih ve Salih'in karısı Mevla aynı evde yaşıyorlar ve yaşadıklarıyla çileden çıkardılar! Akılalmaz olayda herkesi şoke edecek gelişme! Kadriye'nin abisi Mustafa'yı Esra Erol buldu! Mustafa'dan annesi ve kardeşine büyük sürpriz! Meltem'in son kararı ne? Mevla Salih'ten boşanmayı reddetti, herkes şoke oldu! Nilüfer şimdi annesini evine mi dönecek? Rabia annesi ve kardeşiyle karşı karşıya geldi, yaşananlar herkesi şoke etti! Kızını alıp internetten tanıştığı Erhan'a kaçan Minel kocası Yaşar'la canlı yayında karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 29 OCAK CUMA CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

29 Ocak Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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