Esra Erol 29 Mart Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (29 Mart 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; 24 yıl önce parka terk edilen, herkesin merak ettiği Burcu Esra Erol’da! Kayınvalidemle birlikte sihirlerle yuvamı yıktı, karımı benden ayırdı dediği sözde hoca Kürşat ile ilgili Vedat’ın söyleyecekleri daha bitmedi! 4 yıl boyunca kocası eve hapsetti, şiddet gördü! Annesiyle bile görüşemedi, camdan bile bakamadı! Özlem kocası Şerif’le canlı yayında karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (28 Mart 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; 24 yıl önce parka terk edilen, herkesin merak ettiği Burcu Esra Erol'da! Kayınvalidemle birlikte sihirlerle yuvamı yıktı, karımı benden ayırdı dediği sözde hoca Kürşat ile ilgili Vedat'ın söyleyecekleri daha bitmedi! 4 yıl boyunca kocası eve hapsetti, şiddet gördü! Annesiyle bile görüşemedi, camdan bile bakamadı! Özlem kocası Şerif'le canlı yayında karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

28 Mart Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.