CANLI İZLE: Esra Erol 29 Mart Pazartesi

29 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 29 Mart Pazartesi canlı yayın izle

Esra Erol 29 Mart Pazartesi canlı yayın izle - 29.03.2021

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.03.2021 16:45
Güncelleme:29.03.2021 16:46
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (29 Mart 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; iki elti yufkacı Muammer’e kaçtı, Türkiye onları izledi! Büyük yüzleşmede ikinci perde! 15 yıldır bitmeyen hasret! Fatih Bey’in 15 yıldır görmediği oğlunu Esra Erol buldu! Onur stüdyoya gelecek mi? 65 yaşındaki Mehmet kendisinden 40 yaş küçük Ebru’ya 500 bin lirasını kaptırdı! Mehmet Bey’in isyanı! Eşinden şiddet gören bir adam! Dayak yemekten bıkan Muammer’in isyanı! Muammer Küçük elti Hamide’yi sihirle mi kandırdı? Akılalmaz iddialar ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (29 Mart 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; iki elti yufkacı Muammer'e kaçtı, Türkiye onları izledi! Büyük yüzleşmede ikinci perde! 15 yıldır bitmeyen hasret! Fatih Bey'in 15 yıldır görmediği oğlunu Esra Erol buldu! Onur stüdyoya gelecek mi? 65 yaşındaki Mehmet kendisinden 40 yaş küçük Ebru'ya 500 bin lirasını kaptırdı! Mehmet Bey'in isyanı! Eşinden şiddet gören bir adam! Dayak yemekten bıkan Muammer'in isyanı! Muammer Küçük elti Hamide'yi sihirle mi kandırdı? Akılalmaz iddialar ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

29 Mart Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 29 Mart Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 29 Mart Pazartesi
Aynı adama kaçan eltilerin anlattıkları şaşkına çevirdi!
Aynı adama kaçan eltilerin anlattıkları şaşkına çevirdi!
Esra Erol 26 Mart Cuma tek parça full izle
Esra Erol 26 Mart Cuma tek parça full izle
Esra Erol 25 Mart Perşembe tek parça full izle
Esra Erol 25 Mart Perşembe tek parça full izle
Esra Erol 24 Mart Çarşamba tek parça full izle
Esra Erol 24 Mart Çarşamba tek parça full izle
Esra Erol 23 Mart Salı tek parça full izle
Esra Erol 23 Mart Salı tek parça full izle
Esra Erol 22 Mart Pazartesi tek parça full izle
Esra Erol 22 Mart Pazartesi tek parça full izle
Esra Erol 19 Mart Cuma tek parça full izle
Esra Erol 19 Mart Cuma tek parça full izle
Esra Erol 18 Mart Perşembe tek parça izle
Esra Erol 18 Mart Perşembe tek parça izle
Kibar'ın kocası Ahmet ile ilgili Kars Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti
Kibar'ın kocası Ahmet ile ilgili Kars Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti
Esra Erol 17 Mart Çarşamba
Esra Erol 17 Mart Çarşamba
Esra Erol 16 Mart Salı tek parça full izle
Esra Erol 16 Mart Salı tek parça full izle
Daha Fazla Video Göster