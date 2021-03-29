CANLI İZLE: Esra Erol 29 Mart Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (29 Mart 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; iki elti yufkacı Muammer’e kaçtı, Türkiye onları izledi! Büyük yüzleşmede ikinci perde! 15 yıldır bitmeyen hasret! Fatih Bey’in 15 yıldır görmediği oğlunu Esra Erol buldu! Onur stüdyoya gelecek mi? 65 yaşındaki Mehmet kendisinden 40 yaş küçük Ebru’ya 500 bin lirasını kaptırdı! Mehmet Bey’in isyanı! Eşinden şiddet gören bir adam! Dayak yemekten bıkan Muammer’in isyanı! Muammer Küçük elti Hamide’yi sihirle mi kandırdı? Akılalmaz iddialar ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (29 Mart 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; iki elti yufkacı Muammer'e kaçtı, Türkiye onları izledi! Büyük yüzleşmede ikinci perde! 15 yıldır bitmeyen hasret! Fatih Bey'in 15 yıldır görmediği oğlunu Esra Erol buldu! Onur stüdyoya gelecek mi? 65 yaşındaki Mehmet kendisinden 40 yaş küçük Ebru'ya 500 bin lirasını kaptırdı! Mehmet Bey'in isyanı! Eşinden şiddet gören bir adam! Dayak yemekten bıkan Muammer'in isyanı! Muammer Küçük elti Hamide'yi sihirle mi kandırdı? Akılalmaz iddialar ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

29 Mart Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.