Esra Erol 29 Eylül Cuma yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (29 Eylül 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam etti. 29 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; son kez baş başa konuşmak istediler, Özge’den veto yediler! Betül ve Veysel’i adliye koridorlarında bile yalnız bırakmayan Özge’nin tüm korkusu ne? Veysel’in hamlesinden Özge’ye şok hamle ne? Arap saçına dönen ihanet hikayesinde son sözü kim söyleyecek? Eşi Kadir’le yaşadığı sorunlarını eltilerine bağlayan Yazgül’e eltilerden şok cevap! Annesini Başak’ı aramak için geldi, kimliğinde yazan babası İlhan’la canlı yayında kucaklaştı! Anne Başak ortaya çıkmayınca herkes bu sorunun cevabını merak etti: İlhan gerçekten Berke’nin babası mı? DNA testi sonucu dakikalar sonra açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmelerini ATV'den izleyebilirsiniz...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (29 Eylül 2023 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam etti. 29 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; son kez baş başa konuşmak istediler, Özge'den veto yediler! Betül ve Veysel'i adliye koridorlarında bile yalnız bırakmayan Özge'nin tüm korkusu ne? Veysel'in hamlesinden Özge'ye şok hamle ne? Arap saçına dönen ihanet hikayesinde son sözü kim söyleyecek? Eşi Kadir'le yaşadığı sorunlarını eltilerine bağlayan Yazgül'e eltilerden şok cevap! Annesini Başak'ı aramak için geldi, kimliğinde yazan babası İlhan'la canlı yayında kucaklaştı! Anne Başak ortaya çıkmayınca herkes bu sorunun cevabını merak etti: İlhan gerçekten Berke'nin babası mı? DNA testi sonucu dakikalar sonra açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ATV'den izleyebilirsiniz...

29 Eylül Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.