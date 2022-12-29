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Esra Erol 29 Aralık Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 29.12.2022 16:33
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (29 Aralık 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Erdi ve Ayfer canlı yayından sonra karşı karşıya geldi! Herkesi şoke edecek o anlar! 28 yaşındaki karısı Pamuk evli, 2 çocuklu Ahmet Yılmaz’a kaçtı! Anne oğul geldiler, hesap sorup meydan okudular! Evli olan 50 yaşındaki Ahmet’e kaçan Pamuk canlı yayında! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (29 Aralık 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Erdi ve Ayfer canlı yayından sonra karşı karşıya geldi! Herkesi şoke edecek o anlar! 28 yaşındaki karısı Pamuk evli, 2 çocuklu Ahmet Yılmaz'a kaçtı! Anne oğul geldiler, hesap sorup meydan okudular! Evli olan 50 yaşındaki Ahmet'e kaçan Pamuk canlı yayında! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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29 Aralık Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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