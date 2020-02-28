Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (28 Şubat 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; anne ve babası 18 yaşındaki Havva Nur’u hangi şartla affedecek? Nuray evdeki 200 bin lirayı aldı mı? Evden kaçmak için kocasına uyku ilacı verdi mi? Nuray ve yanına kaçtığı Serkan Yaman ailesiyle canlı yayında yüzleşecek! 18 yaşına basar basmaz ailesinden habersiz evlenen Havva Nur’un ailesiyle dünürleriyle ilk kez karşı karşıya geldi! Anne ve babanın damatlarıyla büyük yüzleşmesi! Çocuğunun kumbarasındaki 10 lirayı alıp ortadan kaybolan Yaprak Uyandır’dan bir ay sonra haber geldi! Yaprak’ın Osman Demirci ile bağlantısı ne? Şok eden itiraf! Eşinin kendisini aldattığını ve aldattığı kişiden hamile olduğunu iddia eden İsmail Bey’in isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (28 Şubat 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; anne ve babası 18 yaşındaki Havva Nur'u hangi şartla affedecek? Nuray evdeki 200 bin lirayı aldı mı? Evden kaçmak için kocasına uyku ilacı verdi mi? Nuray ve yanına kaçtığı Serkan Yaman ailesiyle canlı yayında yüzleşecek! 18 yaşına basar basmaz ailesinden habersiz evlenen Havva Nur'un ailesiyle dünürleriyle ilk kez karşı karşıya geldi! Anne ve babanın damatlarıyla büyük yüzleşmesi! Çocuğunun kumbarasındaki 10 lirayı alıp ortadan kaybolan Yaprak Uyandır'dan bir ay sonra haber geldi! Yaprak'ın Osman Demirci ile bağlantısı ne? Şok eden itiraf! Eşinin kendisini aldattığını ve aldattığı kişiden hamile olduğunu iddia eden İsmail Bey'in isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

28 Şubat Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

ESRA EROL 28 ŞUBAT CUMA FULL İZLE