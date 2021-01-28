CANLI İZLE: Esra Erol 28 Ocak Perşembe

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Esra Erol 28 Ocak Perşembe canlı yayın izle - 28.01.2021

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Giriş: 28.01.2021 17:10
Güncelleme:28.01.2021 17:24
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (28 Ocak 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Mevla anlatmadıklarını canlı yayında anlatacak! Rabia annesi ve kardeşiyle canlı yayın sonrası karşı karşıya geldi, ortalık karıştı! Rabia’nın yaptıkları herkesi şoke etti! Kadriye annesi Naciye ile 20 yıl sonra Esra Erol’da kavuştu! Kadriye abisi Mustafa’ya da kavuşacak mı? Nilüfer ve Salih’in açıklamaları herkesi çileden çıkardı! Nilüfer’den herkesi şaşırtacak son karar! Denizli’de markete gidiyorum diye evden çıktı, Gaziantep’te yaşayan Tolga’nın yanına kaçtı! Annesi ve ablası canlı yayında feryat etti! Meltem ve Tolga stüdyoya geliyor! Eşi Minel bir çocuğunu da alıp internetten tanıştığı Erhan’a kaçtı! Yaşar Bey’in isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (28 Ocak 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Mevla anlatmadıklarını canlı yayında anlatacak! Rabia annesi ve kardeşiyle canlı yayın sonrası karşı karşıya geldi, ortalık karıştı! Rabia'nın yaptıkları herkesi şoke etti! Kadriye annesi Naciye ile 20 yıl sonra Esra Erol'da kavuştu! Kadriye abisi Mustafa'ya da kavuşacak mı? Nilüfer ve Salih'in açıklamaları herkesi çileden çıkardı! Nilüfer'den herkesi şaşırtacak son karar! Denizli'de markete gidiyorum diye evden çıktı, Gaziantep'te yaşayan Tolga'nın yanına kaçtı! Annesi ve ablası canlı yayında feryat etti! Meltem ve Tolga stüdyoya geliyor! Eşi Minel bir çocuğunu da alıp internetten tanıştığı Erhan'a kaçtı! Yaşar Bey'in isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 28 OCAK PERŞEMBE CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

28 Ocak Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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