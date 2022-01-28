Esra Erol 28 Ocak Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (28 Ocak 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye canlı yayındaki ihaneti konuşuyor! Dün gece neler yaşandı? Elif herkesi şoke edecek hangi kararı aldı? Elif’in ailesinin Esra Erol’dan isteği ne? Canlı yayın bitti, papağan kavgası bitmedi! Papağan kimde kaldı? Selahattin ve Hatice’nin boşanmadan önceki son kararı ne? 19 yaşındaki kızı Gülcan’ı kardeşi alıkoydu! 19 yaşındaki Gülcan’la ilgili son dakika gelişmesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (28 Ocak 2022 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye canlı yayındaki ihaneti konuşuyor! Dün gece neler yaşandı? Elif herkesi şoke edecek hangi kararı aldı? Elif'in ailesinin Esra Erol'dan isteği ne? Canlı yayın bitti, papağan kavgası bitmedi! Papağan kimde kaldı? Selahattin ve Hatice'nin boşanmadan önceki son kararı ne? 19 yaşındaki kızı Gülcan'ı kardeşi alıkoydu! 19 yaşındaki Gülcan'la ilgili son dakika gelişmesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

28 Ocak Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.