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Esra Erol 28 Nisan Cuma canlı yayın izle

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Giriş: 28.04.2023 16:43
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (28 Nisan 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; canlı yayın bitti, kavga bitmedi! Emine’nin son teklifi ne oldu? Muhterem sonunda hangi kararı aldı? Neden gözyaşlarına boğuldular? 42 yaşındaki Fatih 12 yaşındaki Sıla’yı kaçırmaya devam ediyor! Sıla Tuana’nın başına bir şey mi geldi? O gece o evde neler yaşandı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (28 Nisan 2023 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; canlı yayın bitti, kavga bitmedi! Emine'nin son teklifi ne oldu? Muhterem sonunda hangi kararı aldı? Neden gözyaşlarına boğuldular? 42 yaşındaki Fatih 12 yaşındaki Sıla'yı kaçırmaya devam ediyor! Sıla Tuana'nın başına bir şey mi geldi? O gece o evde neler yaşandı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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28 Nisan Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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