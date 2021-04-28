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Esra Erol 28 Nisan Çarşamba canlı yayın izle - 28.04.2021

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Giriş: 28.04.2021 16:43
Güncelleme:28.04.2021 16:55
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (28 Nisan 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Muammer’in son hamlesi çok konuşulacak! Gülhan şimdi ne yapacak? Muzaffer Bey’in eşiyle ilgili şaşırtan iddiaları! Havva’dan Ayhan ve Hatice ile ilgili herkesi şoke edecek büyük itiraf! Torunlarını arayan gözyaşları içindeki babaanne ve dedenin isyanı! Canlı yayın bitti, ortalık karıştı! Yalçın ve Meral hakkında şok gelişme! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (28 Nisan 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Muammer'in son hamlesi çok konuşulacak! Gülhan şimdi ne yapacak? Muzaffer Bey'in eşiyle ilgili şaşırtan iddiaları! Havva'dan Ayhan ve Hatice ile ilgili herkesi şoke edecek büyük itiraf! Torunlarını arayan gözyaşları içindeki babaanne ve dedenin isyanı! Canlı yayın bitti, ortalık karıştı! Yalçın ve Meral hakkında şok gelişme! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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28 Nisan Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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