Esra Erol 28 Aralık Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (28 Aralık 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Gamze neden eve dönmekten vazgeçti? Dün akşam nerede kaldı? Nergiz Hanım şimdi ne yapacak? Erdi’nin Ayfer’le ilgili çok konuşulacak yeni hamlesi! 2 çocuğunun babası Yaşar evi terk etti, başkasıyla yaşamaya başladı! Duygu canlı yayında isyan etti! Duygu ve Yaşar canlı yayında karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (28 Aralık 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Gamze neden eve dönmekten vazgeçti? Dün akşam nerede kaldı? Nergiz Hanım şimdi ne yapacak? Erdi'nin Ayfer'le ilgili çok konuşulacak yeni hamlesi! 2 çocuğunun babası Yaşar evi terk etti, başkasıyla yaşamaya başladı! Duygu canlı yayında isyan etti! Duygu ve Yaşar canlı yayında karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

28 Aralık Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.