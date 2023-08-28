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Esra Erol 28 Ağustos Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 28.08.2023 16:54
Güncelleme:28.08.2023 17:13
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (28 Ağustos 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Ağustos Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; ihanete uğramış bir kadın, 3 çocuğuyla ortada kalan çaresiz bir anne... “8 yıllık eşim Erhan beni çocuklarını Burcu’ya tercih etti ve bizi terk etti” diyen Kübra Hanım’ın büyük isyanı! Yılmaz Bey’in sokak sokak gezerek her yerde aradığı geliniyle ilgili büyük şüphesi! Kızı ve eşiyle gittiği restoranda sırra kadem bastı! 3 haftadır haber alınamayan Kevser nerede? Annesi Gülbeuaz Hanım’ın büyük şüphesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (28 Ağustos 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Ağustos Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; ihanete uğramış bir kadın, 3 çocuğuyla ortada kalan çaresiz bir anne... "8 yıllık eşim Erhan beni çocuklarını Burcu'ya tercih etti ve bizi terk etti" diyen Kübra Hanım'ın büyük isyanı! Yılmaz Bey'in sokak sokak gezerek her yerde aradığı geliniyle ilgili büyük şüphesi! Kızı ve eşiyle gittiği restoranda sırra kadem bastı! 3 haftadır haber alınamayan Kevser nerede? Annesi Gülbeuaz Hanım'ın büyük şüphesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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28 Ağustos Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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