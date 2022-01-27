Esra Erol 27 Ocak Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (27 Ocak 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; kocasının ihanetine canlı yayında şahit oldu! Çatı katında saklanan Elif’i canlı yayında öğrendi! 40 yaşındaki Kadir, Kadir’le kaçan 18 yaşındaki Elif ve Kadir’in karısı Ümit canlı yayında! Boşanmak için tek şartları olan papağan kimde kalacak? Selahattin ve Hatice’nin yüzleşmesinde ikinci perde! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (27 Ocak 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; kocasının ihanetine canlı yayında şahit oldu! Çatı katında saklanan Elif'i canlı yayında öğrendi! 40 yaşındaki Kadir, Kadir'le kaçan 18 yaşındaki Elif ve Kadir'in karısı Ümit canlı yayında! Boşanmak için tek şartları olan papağan kimde kalacak? Selahattin ve Hatice'nin yüzleşmesinde ikinci perde! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

27 Ocak Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.