27 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 27 Ocak Perşembe canlı yayın izle

Esra Erol 27 Ocak Perşembe canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2022 16:58
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (27 Ocak 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; kocasının ihanetine canlı yayında şahit oldu! Çatı katında saklanan Elif’i canlı yayında öğrendi! 40 yaşındaki Kadir, Kadir’le kaçan 18 yaşındaki Elif ve Kadir’in karısı Ümit canlı yayında! Boşanmak için tek şartları olan papağan kimde kalacak? Selahattin ve Hatice’nin yüzleşmesinde ikinci perde! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (27 Ocak 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; kocasının ihanetine canlı yayında şahit oldu! Çatı katında saklanan Elif'i canlı yayında öğrendi! 40 yaşındaki Kadir, Kadir'le kaçan 18 yaşındaki Elif ve Kadir'in karısı Ümit canlı yayında! Boşanmak için tek şartları olan papağan kimde kalacak? Selahattin ve Hatice'nin yüzleşmesinde ikinci perde! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

27 Ocak Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 27 Ocak Perşembe
CANLI İZLE: Esra Erol 27 Ocak Perşembe
Esra Erol’a başvurdu karısını değil papağanını istedi!
Esra Erol'a başvurdu karısını değil papağanını istedi!
CANLI İZLE: Esra Erol 26 Ocak Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 26 Ocak Çarşamba
Esra Erol 25 Ocak Salı
Esra Erol 25 Ocak Salı
Esra Erol 24 Ocak Pazartesi yayın izle
Esra Erol 24 Ocak Pazartesi yayın izle
CANLI İZLE: Esra Erol 20 Ocak Perşembe
CANLI İZLE: Esra Erol 20 Ocak Perşembe
Esra Erol 19 Ocak Çarşamba
Esra Erol 19 Ocak Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 18 Ocak Salı
CANLI İZLE: Esra Erol 18 Ocak Salı
Esra Erol 17 Ocak Pazartesi yayın izle
Esra Erol 17 Ocak Pazartesi yayın izle
Esra Erol 14 Ocak Cuma
Esra Erol 14 Ocak Cuma
Esra Erol 13 Ocak Perşembe tek parça izle
Esra Erol 13 Ocak Perşembe tek parça izle
CANLI İZLE: Esra Erol 12 Ocak Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 12 Ocak Çarşamba
Daha Fazla Video Göster