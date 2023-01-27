Esra Erol 27 Ocak Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (27 Ocak 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; dün akşam neler yaşandı? Ümit ve Hatice boşanıyor mu? Türkiye Zeynep ve Hasan’ın iddialarını konuşuyor! Dolaplara bakıp gülen kim? Duvarlarla hangisi konuşuyor? Büyük hesaplaşma stüdyoda yaşanacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (27 Ocak 2023 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; dün akşam neler yaşandı? Ümit ve Hatice boşanıyor mu? Türkiye Zeynep ve Hasan'ın iddialarını konuşuyor! Dolaplara bakıp gülen kim? Duvarlarla hangisi konuşuyor? Büyük hesaplaşma stüdyoda yaşanacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

27 Ocak Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.