27 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 27 Ocak Cuma canlı yayın izle

Esra Erol 27 Ocak Cuma canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2023 17:14
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (27 Ocak 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; dün akşam neler yaşandı? Ümit ve Hatice boşanıyor mu? Türkiye Zeynep ve Hasan’ın iddialarını konuşuyor! Dolaplara bakıp gülen kim? Duvarlarla hangisi konuşuyor? Büyük hesaplaşma stüdyoda yaşanacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (27 Ocak 2023 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; dün akşam neler yaşandı? Ümit ve Hatice boşanıyor mu? Türkiye Zeynep ve Hasan'ın iddialarını konuşuyor! Dolaplara bakıp gülen kim? Duvarlarla hangisi konuşuyor? Büyük hesaplaşma stüdyoda yaşanacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

27 Ocak Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

CANLI İZLE: Esra Erol 27 Ocak Cuma
CANLI İZLE: Esra Erol 27 Ocak Cuma
Esra Erol 26 Ocak Perşembe yayın izle
Esra Erol 26 Ocak Perşembe yayın izle
Esra Erol 25 Ocak Çarşamba yayın izle
Esra Erol 25 Ocak Çarşamba yayın izle
Esra Erol 24 Ocak Salı yayın izle
Esra Erol 24 Ocak Salı yayın izle
Esra Erol 23 Ocak Pazartesi yayın izle
Esra Erol 23 Ocak Pazartesi yayın izle
Esra Erol 19 Ocak Perşembe izle
Esra Erol 19 Ocak Perşembe izle
Esra Erol 18 Ocak Çarşamba izle
Esra Erol 18 Ocak Çarşamba izle
Esra Erol 17 Ocak Salı yayın izle
Esra Erol 17 Ocak Salı yayın izle
Esra Erol 16 Ocak Pazartesi yayın izle
Esra Erol 16 Ocak Pazartesi yayın izle
Esra Erol 12 Ocak Perşembe izle
Esra Erol 12 Ocak Perşembe izle
Esra Erol 11 Ocak Çarşamba yayın izle
Esra Erol 11 Ocak Çarşamba yayın izle
Esra Erol 10 Ocak Salı yayın izle
Esra Erol 10 Ocak Salı yayın izle
Daha Fazla Video Göster