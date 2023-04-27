Esra Erol 27 Nisan Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (27 Nisan 2023 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; boşanacaklar mı yoksa barışacaklar mı? Emine ve Muhterem’de büyük hesaplaşma! Türkiye Sıla’yı konuşuyor! Annesi konuştu, ortalık karıştı! Annesinin itirafları herkesi çileden çıkardı! 42 yaşındaki Fatih 12 yaşındaki Sıla’yı kaçırıyor! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (27 Nisan 2023 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; boşanacaklar mı yoksa barışacaklar mı? Emine ve Muhterem'de büyük hesaplaşma! Türkiye Sıla'yı konuşuyor! Annesi konuştu, ortalık karıştı! Annesinin itirafları herkesi çileden çıkardı! 42 yaşındaki Fatih 12 yaşındaki Sıla'yı kaçırıyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

27 Nisan Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.