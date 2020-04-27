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Esra Erol 27 Nisan Pazartesi tek parça kesintisiz full izle video - 27.04.2020

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27.04.2020
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (27 Nisan 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Hülya Hüsniye’nin Mustafa’ya son teklifi herkesi şoke edecek! Evladına hasret acılı bir anne! 16 aylık çocuğunun babası tarafından kendisinden kaçırıldığını iddia eden Ziyade Hanımın isyanı! Mustafa Beyin resmi nikahlı eşi Hesna sessizliğini bozacak mı? Zihinsel engelli eşinin kayınvalidesi tarafından alıkonulduğu söyleyen Ramazan’ın büyük isyanı! Evli kızı Sebahat Yılmaz 12 Mart gecesi Muhammet Karabulut tarafından kaçırıldı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (27 Nisan 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Hülya Hüsniye'nin Mustafa'ya son teklifi herkesi şoke edecek! Evladına hasret acılı bir anne! 16 aylık çocuğunun babası tarafından kendisinden kaçırıldığını iddia eden Ziyade Hanımın isyanı! Mustafa Beyin resmi nikahlı eşi Hesna sessizliğini bozacak mı? Zihinsel engelli eşinin kayınvalidesi tarafından alıkonulduğu söyleyen Ramazan'ın büyük isyanı! Evli kızı Sebahat Yılmaz 12 Mart gecesi Muhammet Karabulut tarafından kaçırıldı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

27 Nisan Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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Esra Erol'da 27 Nisan Pazartesi tek parça izle
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Esra Erol'da 22 Nisan Çarşamba tek parça izle
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Esra Erol'da 21 Nisan Salı tek parça izle
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Esra Erol'da 20 Nisan Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da 17 Nisan Cuma tek parça izle
Esra Erol'da 17 Nisan Cuma tek parça izle
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Esra Erol 15 Nisan Çarşamba tek parça izle
Esra Erol'da 14 Nisan Salı...
Esra Erol'da 14 Nisan Salı...
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Esra Erol'da 13 Nisan Pazartesi...
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