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Esra Erol 27 Kasım Cuma tek parça izle - 27.11.2020

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Giriş: 27.11.2020 16:50
Güncelleme:27.11.2020 21:35
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (27 Kasım 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; Yasemin annesinin evine mi dönecek? Yoksa kocası Ömer ile barışacak mı? Yaseminden herkesi şoke edecek karar! 38 yaşında ilk defa aşık oldu, başına gelmeyen kalmadı! Yaşar Hanım ve kendisini dolandırdığını iddia ettiği Murat karşı karşıya gelecek! Ayşen Hanım 13 yıl sonra verdiği sözü tuttu mu? 13 yıl sonra Cansu annesine, Ramazan Bey evladına kavuştu mu? 1 yıldır kayıp olan Ayşegül’ü Esra Erol buldu! Anne baba evlatlarına 1 yıl sonra Esra Erol’da kavuşacak! 19 yıldır evladını arayıp sormayan Eren Can’ın babası Erdal Korkutan’ın bu görüntüleri çok konuşulacak! Erdal Bey’in mağdur ettiği o isim gelecek, ortalık karışacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (27 Kasım 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; Yasemin annesinin evine mi dönecek? Yoksa kocası Ömer ile barışacak mı? Yaseminden herkesi şoke edecek karar! 38 yaşında ilk defa aşık oldu, başına gelmeyen kalmadı! Yaşar Hanım ve kendisini dolandırdığını iddia ettiği Murat karşı karşıya gelecek! Ayşen Hanım 13 yıl sonra verdiği sözü tuttu mu? 13 yıl sonra Cansu annesine, Ramazan Bey evladına kavuştu mu? 1 yıldır kayıp olan Ayşegül'ü Esra Erol buldu! Anne baba evlatlarına 1 yıl sonra Esra Erol'da kavuşacak! 19 yıldır evladını arayıp sormayan Eren Can'ın babası Erdal Korkutan'ın bu görüntüleri çok konuşulacak! Erdal Bey'in mağdur ettiği o isim gelecek, ortalık karışacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

27 Kasım Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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