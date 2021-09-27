Esra Erol 27 Eylül Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (27 Eylül 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; zor geçen yıllar, evlatları için mücadele eden bir anne! Melahat kızı Fatma’yı Ahmet’in elinden kurtarabilecek mi? Çocuğu bakkala bıraktı Muharrem’e kaçtı, Yıldıray ‘seni seviyorum geri dön’ diye yalvardı! Yıldıray ve Rukiye arasında yüzleşme vakti! Kocası yufkacı Necla’ya kaçtı, o konuştu ortalık yıkıldı! Zemzem kocası Zeki’yle canlı yayında hesaplaşacak! Gülşah’ın çocuklarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Turan Siyah beşinci kocası olacaktı, evlilik hayaliyle başlayan masal kabusa döndü! Evlilik vaadiyle 1 milyon lirasını kaptırdı! 61 yaşındaki Sevgihan Hanım’ın başına gelenlere inanamayacaksınız! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (27 Eylül 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; zor geçen yıllar, evlatları için mücadele eden bir anne! Melahat kızı Fatma'yı Ahmet'in elinden kurtarabilecek mi? Çocuğu bakkala bıraktı Muharrem'e kaçtı, Yıldıray 'seni seviyorum geri dön' diye yalvardı! Yıldıray ve Rukiye arasında yüzleşme vakti! Kocası yufkacı Necla'ya kaçtı, o konuştu ortalık yıkıldı! Zemzem kocası Zeki'yle canlı yayında hesaplaşacak! Gülşah'ın çocuklarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Turan Siyah beşinci kocası olacaktı, evlilik hayaliyle başlayan masal kabusa döndü! Evlilik vaadiyle 1 milyon lirasını kaptırdı! 61 yaşındaki Sevgihan Hanım'ın başına gelenlere inanamayacaksınız! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

27 Eylül Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.