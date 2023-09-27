Esra Erol 27 Eylül Çarşamba yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (27 Eylül 2023 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam etti. 27 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; yaşadığı ihanetin acısıyla hem ağladı hem ağlattı! Betül’ün boşanmadan önce eşi Veysel’den son isteği ne? Bugünkü hesaplaşma çok konuşulacak! Hiç görmediği, sesini bile duymadığı annesi Başak’ı aramaya geldi, canlı yayındaki sempatik halleriyle gönülleri fethetti! “Bana biraz zaman verin” diyen Başak, oğlu Berke’nin karşısına çıkacak mı? Ona tüm gerçekleri anlatacak mı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV'den izleyebilirsiniz...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (27 Eylül 2023 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam etti. 27 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; yaşadığı ihanetin acısıyla hem ağladı hem ağlattı! Betül'ün boşanmadan önce eşi Veysel'den son isteği ne? Bugünkü hesaplaşma çok konuşulacak! Hiç görmediği, sesini bile duymadığı annesi Başak'ı aramaya geldi, canlı yayındaki sempatik halleriyle gönülleri fethetti! "Bana biraz zaman verin" diyen Başak, oğlu Berke'nin karşısına çıkacak mı? Ona tüm gerçekleri anlatacak mı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV'den izleyebilirsiniz...

27 Eylül Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.