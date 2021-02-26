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Esra Erol 26 Şubat Cuma tek parça full izle - 26.02.2021

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Giriş: 26.02.2021 17:04
Güncelleme:26.02.2021 20:08
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (26 Şubat 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; Zeynep’in son kararı ne olacak? Sevgilisi Mustafa ve anne babası Büşra’ya hangi oyunu oynadı? Büşra’nın neyi itiraf etmesine engel oldular? Havva’yı gözyaşlarına boğacak müjdeli haber! 6 ay önce kocası Latif’ten ayrılan Şennur’un çok konuşulacak büyük isyanı! Evlatlarına hasret bir annenin feryadı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (26 Şubat 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; Zeynep'in son kararı ne olacak? Sevgilisi Mustafa ve anne babası Büşra'ya hangi oyunu oynadı? Büşra'nın neyi itiraf etmesine engel oldular? Havva'yı gözyaşlarına boğacak müjdeli haber! 6 ay önce kocası Latif'ten ayrılan Şennur'un çok konuşulacak büyük isyanı! Evlatlarına hasret bir annenin feryadı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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26 Şubat Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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