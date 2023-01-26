Esra Erol 26 Ocak Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (26 Ocak 2023 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Ahmet, Hürü, Hatice cephesinde sular durulmuyor! Hatice kuma olmayı kabul ediyorum dedi, Hürü isyan etti! Peki Ahmet boşanacak mı? Eşi Hürü’ye şartı ne? Ahmet’in şartını duyan herkes şok geçirecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (26 Ocak 2023 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Ahmet, Hürü, Hatice cephesinde sular durulmuyor! Hatice kuma olmayı kabul ediyorum dedi, Hürü isyan etti! Peki Ahmet boşanacak mı? Eşi Hürü'ye şartı ne? Ahmet'in şartını duyan herkes şok geçirecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

26 Ocak Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.