Esra Erol 26 Nisan Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (26 Nisan 2023 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; ‘kocam dünyanın en cimri adamı’ dedi, karı koca karşı karşıya geldi! Büyük hesaplaşmada ikinci perde! Emine ve Muhterem’de yeni gelişmeler! Türkiye bu olayı konuşuyor! 12 yaşındaki Sıla Tuana’yı 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç tarafından kaçırıldı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (26 Nisan 2023 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 'kocam dünyanın en cimri adamı' dedi, karı koca karşı karşıya geldi! Büyük hesaplaşmada ikinci perde! Emine ve Muhterem'de yeni gelişmeler! Türkiye bu olayı konuşuyor! 12 yaşındaki Sıla Tuana'yı 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç tarafından kaçırıldı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

26 Nisan Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.