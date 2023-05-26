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Esra Erol 26 Mayıs Cuma yayın izle

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Giriş: 26.05.2023 16:56
Güncelleme:27.05.2023 01:03
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (26 Mayıs 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam etti. 26 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; bugün nikah masasına oturacaklardı, Suzan’ın en büyük hayali gerçek olacaktı! Hayatında başka biri olduğu iddia edilen İzzet Suzan’ı aldı gitti, peki Suzan pişman mı oldu? Herkesi şoke edecek büyük gelişme! Seyhan kocasını terk etti Neriman’a sığındı, kimse duyduklarına inanamadı! Hesaplaşma kaldığı yerden devam edecek! Seyhan ve yanına kaçtığı Neriman iddialara ne cevap verecek? “Esra Erol’da” programında yaşanan son gelişmeleri ATV'den izleyebilirsiniz...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (26 Mayıs 2023 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam etti. 26 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; bugün nikah masasına oturacaklardı, Suzan'ın en büyük hayali gerçek olacaktı! Hayatında başka biri olduğu iddia edilen İzzet Suzan'ı aldı gitti, peki Suzan pişman mı oldu? Herkesi şoke edecek büyük gelişme! Seyhan kocasını terk etti Neriman'a sığındı, kimse duyduklarına inanamadı! Hesaplaşma kaldığı yerden devam edecek! Seyhan ve yanına kaçtığı Neriman iddialara ne cevap verecek? "Esra Erol'da" programında yaşanan son gelişmeleri ATV'den izleyebilirsiniz...

ESRA EROL 26 MAYIS CUMA YAYIN İZLE

26 Mayıs Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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