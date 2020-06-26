Esra Erol 26 Haziran Cuma tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (26 Haziran 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; Ezgi ve Hüseyin ile ilgili herkesi şoke edecek son dakika gelişmesi! Ümit ve Sevcan 3 yıl sonra canlı yayında çocuklarıyla buluşacak! Mustafa’nın herkesten sakladığı sır ne? Yasemin kimi karşısında görünce şoke olacak? Karı koca aylar sonra canlı yayında karşı karşıya gelecek! Arzu bir yıl sonra ailesiyle Esra Erol’da barıştı! Biri engelli iki çocuğunu bırakıp 5 Mayıs’ta ortadan kaybolan Sakine Atabey’i Esra Erol buldu! Sakine canlı yayında! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (26 Haziran 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; Ezgi ve Hüseyin ile ilgili herkesi şoke edecek son dakika gelişmesi! Ümit ve Sevcan 3 yıl sonra canlı yayında çocuklarıyla buluşacak! Mustafa'nın herkesten sakladığı sır ne? Yasemin kimi karşısında görünce şoke olacak? Karı koca aylar sonra canlı yayında karşı karşıya gelecek! Arzu bir yıl sonra ailesiyle Esra Erol'da barıştı! Biri engelli iki çocuğunu bırakıp 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan Sakine Atabey'i Esra Erol buldu! Sakine canlı yayında! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

26 Haziran Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.