Esra Erol 25 Ocak Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (25 Ocak 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; Batuhan mı doğruyu söylüyor yoksa Ayça mı? Ayça evden kaçmak için daha önce Yusuf ile plan mı yaptı? Burcu sosyal medyadan para kazanmaya başlayınca mı evden kaçtı? Şaban ile Burcu stüdyoda yüzleşecek! Selahattin papağanını istedi, karısı Hatice’den vazgeçti! Selahattin papağana kavuşabilecek mi? Hatice ve papağan canlı yayında! Eski karısı Melek’ten Ali ile ilgili şoke edecek sözler! Ali hakkındaki iddialara ne cevap verecek? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Ocak 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; Batuhan mı doğruyu söylüyor yoksa Ayça mı? Ayça evden kaçmak için daha önce Yusuf ile plan mı yaptı? Burcu sosyal medyadan para kazanmaya başlayınca mı evden kaçtı? Şaban ile Burcu stüdyoda yüzleşecek! Selahattin papağanını istedi, karısı Hatice'den vazgeçti! Selahattin papağana kavuşabilecek mi? Hatice ve papağan canlı yayında! Eski karısı Melek'ten Ali ile ilgili şoke edecek sözler! Ali hakkındaki iddialara ne cevap verecek? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

25 Ocak Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.