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Esra Erol 25 Nisan Salı izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Nisan 2023 Salı) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; 'kocam dünyanın en cimri adamı' deyip isyan etti! Bugün hesaplaşma vakti! Emine ve kocası Muhterem karşı karşıya gelecek! Kandırıldı, dolandırıldı, bütün parasını hiç tanımadığı, Başak'ın babası diye bildiği Kürşat Yakup Uzel'e kaptırdı! Mertkan'ın iddiaları ortalığı karıştırdı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...
ESRA EROL'DA 25 NİSAN İZLE
25 Nisan Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.