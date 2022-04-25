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Esra Erol 25 Nisan Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 25.04.2022 16:48
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (25 Nisan 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 18 yaşındaki Hicran’ı 65 yaşındaki Yaşar’ın elinden Esra Erol kurtardı! Hicra ilk ifadesinde her şeyi tek tek itiraf etti! Herkesi şoke edecek açıklamalarıyla stüdyoya geliyor! Nurgül ördeklerine, horozlarına canlı yayında kavuştu! Bekleyen sürprizler daha bitmedi! Esra Erol’dan Nurgül’e yeni sürprizler! Karısı Mühibe 4 çocuğunu evde bıraktı 700 bin lirayı alıp Harun Güneş’e kaçtı! Çocuklarımızın geleceğini çaldı diyen Ahmet Bey’in isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Nisan 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 18 yaşındaki Hicran'ı 65 yaşındaki Yaşar'ın elinden Esra Erol kurtardı! Hicra ilk ifadesinde her şeyi tek tek itiraf etti! Herkesi şoke edecek açıklamalarıyla stüdyoya geliyor! Nurgül ördeklerine, horozlarına canlı yayında kavuştu! Bekleyen sürprizler daha bitmedi! Esra Erol'dan Nurgül'e yeni sürprizler! Karısı Mühibe 4 çocuğunu evde bıraktı 700 bin lirayı alıp Harun Güneş'e kaçtı! Çocuklarımızın geleceğini çaldı diyen Ahmet Bey'in isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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25 Nisan Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Esra Erol 25 Nisan Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 25 Nisan Pazartesi
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