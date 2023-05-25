- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Esra Erol 25 Mayıs Perşembe yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Mayıs 2023 Perşembe) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam etti. 25 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; canlı yayın bitti, olanlar oldu! Başka bir sevgilisi olduğu iddia edilen ve evlenmemek için her yolu deneyen İzzet'in yaptıklarına inanamayacaksınız! Suzan yine ortada mı kaldı? Suzan ve İzzet'te büyük şok! Mutlu bir evlilik ve sosyal medya yüzünden yıkılan bir yuva! Tek isteği karısı Seyhan'ı Neriman'ın elinden kurtarmak! Bugün yüzleşme vakti! Ahmet, karısı Seyhan ve Neriman canlı yayında karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan gelişmeleri ATV'den izleyebilirsiniz...
ESRA EROL 25 MAYIS PERŞEMBE YAYIN İZLE
25 Mayıs Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.