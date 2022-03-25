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Esra Erol 25 Mart Cuma canlı yayın izle

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Giriş: 25.03.2022 16:51
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (25 Mart 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; 6 yaşındayken parka bırakılan engelli Burcu’yu 24 yıl sonra Esra Erol buldu! Zeynep Hanım kızı Burcu’yu 24 yıl sonra ilk kez görecek! Son kararları ne? Boşanıyorlar mı yoksa Yasin Bey 5 yıl sonra eve mi dönüyor? Kadir ve Gülderen boşanıyor mu? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Mart 2022 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; 6 yaşındayken parka bırakılan engelli Burcu'yu 24 yıl sonra Esra Erol buldu! Zeynep Hanım kızı Burcu'yu 24 yıl sonra ilk kez görecek! Son kararları ne? Boşanıyorlar mı yoksa Yasin Bey 5 yıl sonra eve mi dönüyor? Kadir ve Gülderen boşanıyor mu? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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25 Mart Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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