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Esra Erol 25 Kasım Çarşamba tek parça izle - 25.11.2020

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Giriş: 25.11.2020 16:58
Güncelleme:25.11.2020 19:18
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (25 Kasım 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 30 yıllık hasret Esra Erol’da son bulacak! Oğuzhan ve kardeşi Seda anneleri Güneş’i Ankara’daki evinde ziyaret edecek! Evdeki çay kaşıklarını, bardakları ve iki çocuğunu da aldı, Nezih İpek’e kaçtı! Ömer karısı Yasemin ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! 19 yaşındaki Eren Can’ın tek isteği hiç görmediği, hiç tanımadığı babası Erdal Korkutan’ı bulmak! Çiçek dikmeye gidiyorum dedi, çocukları evde bırakıp ortadan kayboldu! 1 Haziran’dan beri hiçbir haber alınamayan Tuğba nerede? 1 yıl önce anne babası uyurken evden kaçan Ayşegül’le ilgili büyük şüphe! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Kasım 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 30 yıllık hasret Esra Erol'da son bulacak! Oğuzhan ve kardeşi Seda anneleri Güneş'i Ankara'daki evinde ziyaret edecek! Evdeki çay kaşıklarını, bardakları ve iki çocuğunu da aldı, Nezih İpek'e kaçtı! Ömer karısı Yasemin ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! 19 yaşındaki Eren Can'ın tek isteği hiç görmediği, hiç tanımadığı babası Erdal Korkutan'�� bulmak! Çiçek dikmeye gidiyorum dedi, çocukları evde bırakıp ortadan kayboldu! 1 Haziran'dan beri hiçbir haber alınamayan Tuğba nerede? 1 yıl önce anne babası uyurken evden kaçan Ayşegül'le ilgili büyük şüphe! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

25 Kasım Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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