Esra Erol 24 Şubat Çarşamba tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (24 Şubat 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; karısı Büşra en yakın arkadaşı Mustafa ile kaçtı, Aytaç isyan etti! Aytaç ve eşi Büşra ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! Havva feryat etti, Türkiye onun için tek yürek oldu! Yavuz Bey stüdyoya gelecek mi? Sercan’ın 12 yıldır görmediği annesi Semra’yı Esra Erol buldu! Sercan ve annesi canlı yayında buluşacak! Akılalmaz bir suçlama, herkesi şoke edecek görüntü! Filiz Hanım’ın çok konuşulacak isyanı! 16 Kasım’dan beri kayıp olan Zeynep Şenel nerede? 18 yaşındaki Zeynep ile ilgili büyük şüphe! Süleyman Amca’nın son kararı herkesi şoke edecek? Havva Teyze şimdi ne yapacak? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (24 Şubat 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; karısı Büşra en yakın arkadaşı Mustafa ile kaçtı, Aytaç isyan etti! Aytaç ve eşi Büşra ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! Havva feryat etti, Türkiye onun için tek yürek oldu! Yavuz Bey stüdyoya gelecek mi? Sercan'ın 12 yıldır görmediği annesi Semra'yı Esra Erol buldu! Sercan ve annesi canlı yayında buluşacak! Akılalmaz bir suçlama, herkesi şoke edecek görüntü! Filiz Hanım'ın çok konuşulacak isyanı! 16 Kasım'dan beri kayıp olan Zeynep Şenel nerede? 18 yaşındaki Zeynep ile ilgili büyük şüphe! Süleyman Amca'nın son kararı herkesi şoke edecek? Havva Teyze şimdi ne yapacak? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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