Esra Erol 24 Ocak Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (24 Ocak 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Demet’le yaşayan ve ondan bir bebeği olan Ali’nin karısı konuşacak, yer yerinden oynayacak! ‘Aşkım eve dön’ diyen Şaban Bey’in olay itirafları ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (24 Ocak 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Demet'le yaşayan ve ondan bir bebeği olan Ali'nin karısı konuşacak, yer yerinden oynayacak! 'Aşkım eve dön' diyen Şaban Bey'in olay itirafları ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

24 Ocak Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.