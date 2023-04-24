Esra Erol 24 Nisan Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (24 Nisan 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; barıştılar gittiler ama yine olanlar oldu, yine ortalık karıştı! Nurcan ve kayınvalide Mümine’de büyük hesaplaşma! Karısı Ali Haydar’a kaçtı Muhammed yalvardı, “Seni seviyorum, ne olur eve dön” dedi! Songül eve dönecek mi? büyük yüzleşmede ikinci perde! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (24 Nisan 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; barıştılar gittiler ama yine olanlar oldu, yine ortalık karıştı! Nurcan ve kayınvalide Mümine'de büyük hesaplaşma! Karısı Ali Haydar'a kaçtı Muhammed yalvardı, "Seni seviyorum, ne olur eve dön" dedi! Songül eve dönecek mi? büyük yüzleşmede ikinci perde! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

24 Nisan Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.