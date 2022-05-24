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Esra Erol 24 Mayıs Salı canlı yayın izle

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Giriş: 24.05.2022 16:46
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (24 Mayıs 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; canlı yayın bitti, bir kez daha olanlar oldu! Emine Hanım’ın son teklifi ne oldu? Ayşe Şeyma eve mi dönüyor! Ablama gidiyorum dedi Soner’le davullu zurnalı düğün yaptı! Kendini Derya hemşire olarak tanıtan Seval kocası Ahmet Bey’le yüzleşmeye geliyor! Esra Erol’un bulduğu Meryem 2 buçuk ay sonra annesiyle canlı yayında kavuşacak! 2 buçuk aylık hamile eşi Merve Zafer Demirok’la kaçtı! Eşinin ardından aşkını haykıran ve terk edildiği için 34 kilo veren Taner geliyor! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (24 Mayıs 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; canlı yayın bitti, bir kez daha olanlar oldu! Emine Hanım'ın son teklifi ne oldu? Ayşe Şeyma eve mi dönüyor! Ablama gidiyorum dedi Soner'le davullu zurnalı düğün yaptı! Kendini Derya hemşire olarak tanıtan Seval kocası Ahmet Bey'le yüzleşmeye geliyor! Esra Erol'un bulduğu Meryem 2 buçuk ay sonra annesiyle canlı yayında kavuşacak! 2 buçuk aylık hamile eşi Merve Zafer Demirok'la kaçtı! Eşinin ardından aşkını haykıran ve terk edildiği için 34 kilo veren Taner geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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24 Mayıs Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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