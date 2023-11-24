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Esra Erol 24 Kasım Cuma yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (24 Kasım 2023 Cuma) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye o ana kilitlendi, anne oğul canlı yayında kavuştu! Sezer ve annesi İlknur'un ilk akşam yemeğinden çok özel görüntüler! Sırbistan'a gidiyorum dedi, sevgilisi Ayfer'e kaçtı, karısı Nazlı ile canlı yayında kozlarını paylaştı! Sevgilisinin annesi Cemile konuştu, ortalık karıştı! "Kızımda bende Serdal'ı istemiyoruz" diyen Cemile Hanım doğru mu söylüyor? Karı kocanın arasına girdiğini söylenen Ayfer stüdyoya geliyor! Canlı yayında büyük yüzleşme! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...
ESRA EROL 24 KASIM YAYIN İZLE
24 Kasım Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.