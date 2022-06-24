Esra Erol 24 Haziran Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (24 Haziran 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; Ömür’ün anne ve babası 30 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelecek! Büyük hesaplaşmayı kaçırmayın! Selma eve mi dönüyor? Orhan’dan Selma’yı şoke edecek büyük hamle! Nuray yeni hayatına başlayacak, yeni evinin kapısından ilk kez girecek! Ufuk sonunda boşanmayı kabul etti! Şule’nin son teklifi ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (24 Haziran 2022 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; Ömür'ün anne ve babası 30 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelecek! Büyük hesaplaşmayı kaçırmayın! Selma eve mi dönüyor? Orhan'dan Selma'yı şoke edecek büyük hamle! Nuray yeni hayatına başlayacak, yeni evinin kapısından ilk kez girecek! Ufuk sonunda boşanmayı kabul etti! Şule'nin son teklifi ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

24 Haziran Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.