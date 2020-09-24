Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (24 Eylül 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; ,DNA testi açıklanacak kafalardaki şüphe ortadan kalkacak! 9 aylık bebeğin babası Ferdi mi yoksa komşu Cengiz mi? Büyük yüzleşmede ikinci perde! Aynur Hanım damat adayı İdris’i ilk kez görecek, ilk kez yüzleşecek! Kocası Mert velayeti Kardelen’de olan 2 yaşındaki çocuğu kaçırmaya devam ediyor! İddiaların odağındaki Mert canlı yayında! Karı kocanın günler sonra büyük hesaplaşması! 3 Temmuz günü Belçika’dan Türkiye’ye geldiler! Yüzde 65 zihinsel engelli kızları Semra uçaktan indikten dakikalar sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kayboldu! Bir annenin evladı için verdiği büyük mücadele! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (24 Eylül 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; DNA testi açıklanacak kafalardaki şüphe ortadan kalkacak! 9 aylık bebeğin babası Ferdi mi yoksa komşu Cengiz mi? Büyük yüzleşmede ikinci perde! Aynur Hanım damat adayı İdris'i ilk kez görecek, ilk kez yüzleşecek! Kocası Mert velayeti Kardelen'de olan 2 yaşındaki çocuğu kaçırmaya devam ediyor! İddiaların odağındaki Mert canlı yayında! Karı kocanın günler sonra büyük hesaplaşması! 3 Temmuz günü Belçika'dan Türkiye'ye geldiler! Yüzde 65 zihinsel engelli kızları Semra uçaktan indikten dakikalar sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kayboldu! Bir annenin evladı için verdiği büyük mücadele! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL'DA TEK PARÇA İZLE

24 Eylül Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.