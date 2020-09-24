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Esra Erol 24 Eylül Perşembe tek parça izle - 24.09.2020

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Giriş: 24.09.2020 16:41
Güncelleme:24.09.2020 20:43
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (24 Eylül 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; ,DNA testi açıklanacak kafalardaki şüphe ortadan kalkacak! 9 aylık bebeğin babası Ferdi mi yoksa komşu Cengiz mi? Büyük yüzleşmede ikinci perde! Aynur Hanım damat adayı İdris’i ilk kez görecek, ilk kez yüzleşecek! Kocası Mert velayeti Kardelen’de olan 2 yaşındaki çocuğu kaçırmaya devam ediyor! İddiaların odağındaki Mert canlı yayında! Karı kocanın günler sonra büyük hesaplaşması! 3 Temmuz günü Belçika’dan Türkiye’ye geldiler! Yüzde 65 zihinsel engelli kızları Semra uçaktan indikten dakikalar sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kayboldu! Bir annenin evladı için verdiği büyük mücadele! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (24 Eylül 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; DNA testi açıklanacak kafalardaki şüphe ortadan kalkacak! 9 aylık bebeğin babası Ferdi mi yoksa komşu Cengiz mi? Büyük yüzleşmede ikinci perde! Aynur Hanım damat adayı İdris'i ilk kez görecek, ilk kez yüzleşecek! Kocası Mert velayeti Kardelen'de olan 2 yaşındaki çocuğu kaçırmaya devam ediyor! İddiaların odağındaki Mert canlı yayında! Karı kocanın günler sonra büyük hesaplaşması! 3 Temmuz günü Belçika'dan Türkiye'ye geldiler! Yüzde 65 zihinsel engelli kızları Semra uçaktan indikten dakikalar sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kayboldu! Bir annenin evladı için verdiği büyük mücadele! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL'DA TEK PARÇA İZLE

24 Eylül Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

İZLE: Esra Erol 24 Eylül Perşembe
İZLE: Esra Erol 24 Eylül Perşembe
İZLE: Esra Erol 23 Eylül Çarşamba
İZLE: Esra Erol 23 Eylül Çarşamba
İZLE: Esra Erol 22 Eylül Salı
İZLE: Esra Erol 22 Eylül Salı
Esra Erol'da herkesi şoke eden itiraf!
Esra Erol'da herkesi şoke eden itiraf!
İZLE: Esra Erol 21 Eylül Pazartesi
İZLE: Esra Erol 21 Eylül Pazartesi
İZLE: Esra Erol 18 Eylül Cuma
İZLE: Esra Erol 18 Eylül Cuma
CANLI İZLE: Esra Erol 17 Eylül Perşembe
CANLI İZLE: Esra Erol 17 Eylül Perşembe
İZLE: Esra Erol 16 Eylül Çarşamba
İZLE: Esra Erol 16 Eylül Çarşamba
İZLE! Esra Erol 15 Eylül Salı
İZLE! Esra Erol 15 Eylül Salı
Esra Erol 14 Eylül Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 14 Eylül Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 11 Eylül Cuma
Esra Erol 11 Eylül Cuma
Esra Erol 10 Eylül Perşembe
Esra Erol 10 Eylül Perşembe
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