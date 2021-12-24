Esra Erol 24 Aralık Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (24 Aralık 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu hesaplaşmayı izledi! Arzu annesini Hasan’ın elinden kurtarabilecek mi? Berivan hesap sormaya, meydan okumaya, tüm gerçekleri anlatmaya geliyor! Ogün ve Berivan stüdyoda karşı karşıya geliyor! 2 yıldır hiçbir haber alınamayan Derya öldürüldü mü? Nurcan İbrahim’den sonra diğer oğlu Fuat’a da Esra Erol’da kavuşacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (24 Aralık 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu hesaplaşmayı izledi! Arzu annesini Hasan'ın elinden kurtarabilecek mi? Berivan hesap sormaya, meydan okumaya, tüm gerçekleri anlatmaya geliyor! Ogün ve Berivan stüdyoda karşı karşıya geliyor! 2 yıldır hiçbir haber alınamayan Derya öldürüldü mü? Nurcan İbrahim'den sonra diğer oğlu Fuat'a da Esra Erol'da kavuşacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

24 Aralık Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.