Esra Erol 23 Şubat Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (23 Şubat 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ramazan ve Ceylan’ın başına gelenler şoke etti! Yaşar Bey yaşananların ardından pişman mı oldu? Yasemin Hanım şimdi ne yapacak? Serpil’i çocuğunun bakıcıyla aldattığı iddia edilen ve bugüne kadar suskunluğunu koruyan kocası Besim geliyor! Canlı yayında büyük yüzleşme! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (23 Şubat 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ramazan ve Ceylan'ın başına gelenler şoke etti! Yaşar Bey yaşananların ardından pişman mı oldu? Yasemin Hanım şimdi ne yapacak? Serpil'i çocuğunun bakıcıyla aldattığı iddia edilen ve bugüne kadar suskunluğunu koruyan kocası Besim geliyor! Canlı yayında büyük yüzleşme! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Şubat Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.