Esra Erol 23 Ocak Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (23 Ocak 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bir tarafta Hatice’nin kocası Ümit, diğer tarafta Ahmet’in karısı Hürü! İsyan ettiler, hesap sordular, meydan okudular! Bugün yüzleşme vakti! Herkesi geri bırakıp ortadan kaybolan Hatice ve Ahmet geliyor! DNA testi sonucu açıklandı, bebeğin babası Galip çıkmadı ortalık karıştı! Peki Büşra’nın bebeğinin babası kim? Büşra o ismi açıklayacak mı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (23 Ocak 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bir tarafta Hatice'nin kocası Ümit, diğer tarafta Ahmet'in karısı Hürü! İsyan ettiler, hesap sordular, meydan okudular! Bugün yüzleşme vakti! Herkesi geri bırakıp ortadan kaybolan Hatice ve Ahmet geliyor! DNA testi sonucu açıklandı, bebeğin babası Galip çıkmadı ortalık karıştı! Peki Büşra'nın bebeğinin babası kim? Büşra o ismi açıklayacak mı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Ocak Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.