Esra Erol 23 Mart Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (23 Mart 2023 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; canlı yayına dakikalar kala neler yaşandı? Aliye neden apar topar kaçmak istedi? Ali Bey’e parasını iade etti mi? Aliye’nin meçhul sevgilisi kim? Karısından şiddet gördü, sokağa atıldı, başına gelmeyen kalmadı... Selim’in iddiaları ortalığı karıştırdı! Gerçekler ne? Selim karısı Selda ile canlı yayında karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (23 Mart 2023 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; canlı yayına dakikalar kala neler yaşandı? Aliye neden apar topar kaçmak istedi? Ali Bey'e parasını iade etti mi? Aliye'nin meçhul sevgilisi kim? Karısından şiddet gördü, sokağa atıldı, başına gelmeyen kalmadı... Selim'in iddiaları ortalığı karıştırdı! Gerçekler ne? Selim karısı Selda ile canlı yayında karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Mart Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.