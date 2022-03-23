Esra Erol 23 Mart Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (23 Mart 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! Günlerdir haber alınamayan Funda’yı buldu! Funda o gece nasıl kaçtı? 5 yıllık kaçış Esra Erol’da son buldu! Bugün son sözler söylenecek! Belgelerle konuşan Yasin Bey 5 yıl sonra eve dönecek mi? O Kadir’i terk etti, Mustafa da onu terk etti! Gülderen hayatının şokunu yaşadı! Gülderen şimdi ne yapacak? Son kararı ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (23 Mart 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! Günlerdir haber alınamayan Funda'yı buldu! Funda o gece nasıl kaçtı? 5 yıllık kaçış Esra Erol'da son buldu! Bugün son sözler söylenecek! Belgelerle konuşan Yasin Bey 5 yıl sonra eve dönecek mi? O Kadir'i terk etti, Mustafa da onu terk etti! Gülderen hayatının şokunu yaşadı! Gülderen şimdi ne yapacak? Son kararı ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Mart Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.