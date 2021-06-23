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Esra Erol 23 Haziran Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 23.06.2021 16:57
Güncelleme:23.06.2021 16:59
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (23 Haziran 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; sahte hoca skandalında son perde! Ömer ve Emre kardeşlerin en büyük hayali gerçek olacak! Fatma’nın yüzünü güldürecek haber! Evli ve 4 çocuklu adamla kaçan 29 yaşındaki Nursel’in ailesinin isyanı! 17 Haziran’da teyzesinin evinden kaçan 18 yaşındaki Kader nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (23 Haziran 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; sahte hoca skandalında son perde! Ömer ve Emre kardeşlerin en büyük hayali gerçek olacak! Fatma'nın yüzünü güldürecek haber! Evli ve 4 çocuklu adamla kaçan 29 yaşındaki Nursel'in ailesinin isyanı! 17 Haziran'da teyzesinin evinden kaçan 18 yaşındaki Kader nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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23 Haziran Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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