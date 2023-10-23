Esra Erol 23 Ekim Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (23 Ekim 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kocası Ferhat’ı çok sevdi, aşkı uğruna her şeye sabretti! 7 aylık hamile Belkıs, “ben artık Nevin’i seviyorum” diyen Ferhat tarafından terk edildi! Ferhat’la ilişkisini 4 yıl herkesten gizlemeyi başaran Nevin canlı yayında olacak, Belkıs’la hesaplaşacak! Bu ihanet hikayesi ülkenin gündemine oturdu! Betül, Veysel ve Özge üçgeninde geçen olayda son dakika gelişmesi herkesi şoke edecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (23 Ekim 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kocası Ferhat'ı çok sevdi, aşkı uğruna her şeye sabretti! 7 aylık hamile Belkıs, "ben artık Nevin'i seviyorum" diyen Ferhat tarafından terk edildi! Ferhat'la ilişkisini 4 yıl herkesten gizlemeyi başaran Nevin canlı yayında olacak, Belkıs'la hesaplaşacak! Bu ihanet hikayesi ülkenin gündemine oturdu! Betül, Veysel ve Özge üçgeninde geçen olayda son dakika gelişmesi herkesi şoke edecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Ekim Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.