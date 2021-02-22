CANLI İZLE: Esra Erol 22 Şubat Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Şubat 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Hayriye Teyze ve adını Esra koyduğu ineğiyle Ordu’dan canlı yayın! Anneleri başkasına kaçtı, babaları cezaevine girdi, İsmigül Teyze 3 torunumu devlet alsın diyerek isyan etti! İsmigül ve kızı Züleyha arasında büyük yüzleşme! “17 yaşındaki kızımız Ali Keskin tarafından zorla tutuluyor” dediler, isyan ettiler! Hafta sonu neler yaşandı? Kayıp Yağmur’dan haber var mı? Yağmur ile ilgili son dakika gelişmesi! Kocası Yavuz bir mektup bırakıp ortadan kayboldu! Havva’nın tek isteği kaçan kocasından boşanmak! 43 yıllık yuva kocasının kötü alışkanlığı yüzünden bitme noktasına geldi! Havva Teyze’nin giden kocasının ardından feryadı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Şubat 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Hayriye Teyze ve adını Esra koyduğu ineğiyle Ordu'dan canlı yayın! Anneleri başkasına kaçtı, babaları cezaevine girdi, İsmigül Teyze 3 torunumu devlet alsın diyerek isyan etti! İsmigül ve kızı Züleyha arasında büyük yüzleşme! "17 yaşındaki kızımız Ali Keskin tarafından zorla tutuluyor" dediler, isyan ettiler! Hafta sonu neler yaşandı? Kayıp Yağmur'dan haber var mı? Yağmur ile ilgili son dakika gelişmesi! Kocası Yavuz bir mektup bırakıp ortadan kayboldu! Havva'nın tek isteği kaçan kocasından boşanmak! 43 yıllık yuva kocasının kötü alışkanlığı yüzünden bitme noktasına geldi! Havva Teyze'nin giden kocasının ardından feryadı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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