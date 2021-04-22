Esra Erol 22 Nisan Perşembe tek parça full izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Nisan 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Yalçın ve Meral barışacak mı boşanacak mı? Yıllarca çocuğuna işkence yapıp Murat’la kaçan Dursun nerede? DNA testi açıklandı, ortalık karıştı! Peki bebeğin babası kim? Havva ve kocası Ayhan arasında büyük yüzleşme! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Nisan 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Yalçın ve Meral barışacak mı boşanacak mı? Yıllarca çocuğuna işkence yapıp Murat'la kaçan Dursun nerede? DNA testi açıklandı, ortalık karıştı! Peki bebeğin babası kim? Havva ve kocası Ayhan arasında büyük yüzleşme! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

22 Nisan Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.