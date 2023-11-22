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Esra Erol 22 Kasım Çarşamba canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Kasım 2023 Çarşamba) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kayıp Fevzi ile ilgili gizem çözülüyor, sır perdesi aralanıyor! Cezaevindeki Serkan ve Şakir onların adını mı verdi? Yalan ihbar veren telefoncu Aytaç bir şey mi saklıyor? Suçu Serkan'a atan arkadaşı Uğur ne biliyor? Kilit isim onlar mı? Avcı kulübesinde ne yaşandığını kim biliyor? Karısı 2 ay önce 2 çocuğuyla Van'a kaçtı, karısı Sezgin'i suçladı! Eşler arasındaki büyük yüzleşme canlı yayında yaşanacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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22 Kasım Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.