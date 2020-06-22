Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Haziran 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Ayfer Hanım kendini sözde şeyh olarak tanıtan ve Kayseri’de yaşayan kiminle irtibat halinde? Şaban Bey’in bahsettiği arkalarındaki güç o isim mi? Şaban Bey konuşacak yer yerinden oynayacak! Ümit yıllar sonra karısı Sevcan’la karşı karşıya gelecek! Özer’in son kararı ne? Anne babasının yanına mı dönecek, yoksa Ayfer ile birlikte mi gidecek? Kocası Tanju 8 yaşındaki oğlu Ömer’i kaçırdı, 3 yaşındaki kız çocuğu benden değil dedi! DNA testi isteyen Ayşe Hanım’ın herkesi şaşırtacak hayat hikayesi! Bakıp büyüttüğü 15 yaşındaki torunu Dünya evi terk edip ortadan kayboldu! 2 yıldır torunu Dünya’yı her yerde arayan Güler Hanım’ın büyük isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Haziran 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Ayfer Hanım kendini sözde şeyh olarak tanıtan ve Kayseri'de yaşayan kiminle irtibat halinde? Şaban Bey'in bahsettiği arkalarındaki güç o isim mi? Şaban Bey konuşacak yer yerinden oynayacak! Ümit yıllar sonra karısı Sevcan'la karşı karşıya gelecek! Özer'in son kararı ne? Anne babasının yanına mı dönecek, yoksa Ayfer ile birlikte mi gidecek? Kocası Tanju 8 yaşındaki oğlu Ömer'i kaçırdı, 3 yaşındaki kız çocuğu benden değil dedi! DNA testi isteyen Ayşe Hanım'ın herkesi şaşırtacak hayat hikayesi! Bakıp büyüttüğü 15 yaşındaki torunu Dünya evi terk edip ortadan kayboldu! 2 yıldır torunu Dünya'yı her yerde arayan Güler Hanım'ın büyük isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 22 HAZİRAN PAZARTESİ CANLI YAYIN

22 Haziran Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.